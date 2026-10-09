Dove vedere tutte le partite della Sambenedettese per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Sambenedettese vs Latina NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport

La Sambenedettese e i suoi tifosi possono seguire il campionato di Serie C 2026/27 attraverso Sky e NOW. Le due piattaforme trasmettono tutte le partite della competizione, mentre la Coppa Italia Serie C rientra nell'offerta Sky e NOW dagli ottavi di finale.

Sambenedettese su Sky: canali tv e abbonamento

Sky offre la copertura completa della Serie C, dalla regular season ai playoff, oltre alla Supercoppa e alla Coppa Italia Serie C dagli ottavi. Il riferimento televisivo è Sky Sport Calcio, al canale 202, con altri incontri trasmessi sui canali Sky Sport.

Per vedere le partite della Sambenedettese occorre un abbonamento che comprenda il pacchetto Sky Calcio. Il prezzo finale dipende dalle condizioni dell'offerta attivata e dalle promozioni del momento.

in streaming su NOW

Un'altra soluzione è NOW, che permette di seguire l'intera Serie C attraverso il Pass Sport. L'offerta comprende tutte le gare del campionato, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

I tifosi possono guardare le partite online su dispositivi compatibili. Per conoscere il costo del Pass Sport e le eventuali offerte è possibile consultare direttamente il sito.