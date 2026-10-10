Dove vedere tutte le partite della Salernitana per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

La stagione 2026/27 permette ai tifosi della Salernitana di seguire le partite dei granata in Serie C attraverso Sky e NOW. Entrambe le piattaforme trasmettono il campionato, mentre l'offerta comprende anche i playoff e la Supercoppa. Per la Coppa Italia Serie C, la copertura parte dagli ottavi di finale.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MILAN IN EUROPA LEAGUE

Salernitana in tv: la programmazione su Sky

Sky detiene i diritti televisivi della Serie C e trasmette tutte le partite della competizione. Gli incontri della Salernitana sono disponibili su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati al torneo.

Per vedere le gare è necessario un abbonamento che includa Sky Calcio. I costi dipendono dalle condizioni contrattuali e dalle eventuali promozioni disponibili.

Salernitana in streaming: prezzi e abbonamento NOW

In alternativa è possibile scegliere NOW, che permette di seguire il campionato attraverso il Pass Sport. Il pacchetto comprende tutte le partite della Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Per consultare i prezzi aggiornati e confrontare le formule disponibili è possibile visitare il sito ufficiale della piattaforma.