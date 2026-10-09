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imago-sport-1083099858.jpgIPA Sport
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Dove vedere tutte le partite della Reggiana per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

AC Reggiana 1919

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite della Reggiana per la stagione 2026/27.

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Pineto vs AC Reggiana 1919
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport

Per seguire la Reggiana in Serie C nella stagione 2026/27, i tifosi granata possono affidarsi a Sky oppure a NOW. Entrambi i servizi permettono di vedere tutte le partite del campionato, mentre la programmazione di Sky comprende anche la Coppa Italia Serie C a partire dagli ottavi di finale.

Come vedere la Reggiana in Serie C su Sky

Sky trasmette l'intera stagione della Serie C, con tutte le gare della regular season, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi. Il canale principale è Sky Sport Calcio, al numero 202, affiancato dagli altri canali Sky Sport dedicati agli incontri.

Per seguire le partite della Reggiana è necessario disporre del pacchetto Sky Calcio. I prezzi variano a seconda delle offerte commerciali e delle condizioni contrattuali applicate.

Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport

Reggiana su NOW: diretta streaming e costi

La piattaforma NOW rappresenta l'alternativa in streaming per chi vuole seguire i granata senza utilizzare un abbonamento televisivo Sky. Il Pass Sport comprende tutta la Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il costo dipende dalla formula di abbonamento e dalle promozioni in corso, consultabili sul sito ufficiale di NOW.

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