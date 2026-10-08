Dove vedere tutte le partite della Juventus Next Gen per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Arzignano Valchiampo vs Juventus Next Gen NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport Juventus Next Gen vs Lumezzane NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport

La Juventus Next Gen è impegnata nella Serie C 2026/27 e i tifosi bianconeri possono seguire tutte le partite della seconda squadra attraverso Sky e NOW. Le due piattaforme trasmettono il campionato, offrendo la possibilità di guardare gli incontri in televisione oppure in streaming.

Juventus Next Gen in tv: le partite su Sky Sport

Le gare della Juventus Next Gen sono trasmesse da Sky nell'ambito della copertura integrale della Serie C. Il riferimento principale è Sky Sport Calcio, al canale 202, affiancato dagli altri canali Sky Sport sui quali vengono distribuiti gli incontri in programma.

L'offerta comprende la regular season, i playoff e la Supercoppa, oltre alla Coppa Italia Serie C a partire dagli ottavi di finale. Per accedere alla visione è necessario un abbonamento Sky che includa il pacchetto Calcio.

Juventus Next Gen su NOW: costi del Pass Sport

In alternativa alla televisione, è possibile seguire tutte le partite della Juventus Next Gen in streaming su NOW. Il Pass Sport ha un prezzo di listino di 29,99 euro al mese, senza vincoli di durata.

Fino al 26 ottobre 2026, i nuovi clienti possono aderire all'offerta promozionale da 19,99 euro al mese per 12 mesi, con vincolo annuale. Al termine del periodo promozionale si applica il prezzo di listino vigente.