Dove vedere tutte le partite della Juve Stabia in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Virtus Entella vs Juve Stabia DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel

La Serie B 2026/27 è iniziata e i tifosi della Juve Stabia possono seguire il campionato cadetto 2026/27 attraverso DAZN e LaB Channel. Le due piattaforme offrono la copertura completa delle partite del torneo, con la possibilità di guardare gli incontri in streaming.

Juve Stabia su DAZN: prezzi e modalità di visione

DAZN trasmette tutte le gare della Serie B, comprese quelle della Juve Stabia. Per accedere al campionato è disponibile il piano Goal, che consente di seguire gli incontri in diretta e on demand.

Il costo dell'abbonamento è di 19,99 euro al mese per la formula mensile, 13,99 euro al mese per 12 mesi con pagamento rateizzato oppure 129 euro per l'intero anno con pagamento anticipato.

LaB Channel, l'alternativa per vedere la Serie B

LaB Channel è il canale ufficiale della Lega Serie B e mette a disposizione tutte le partite del campionato. È possibile abbonarsi tramite Amazon Prime Video e OneFootball TV, con prezzi mensili a partire da 9,99 euro.

I sostenitori delle Vespe possono quindi scegliere tra le due piattaforme per non perdere le sfide della propria squadra nel corso della stagione.