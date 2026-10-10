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Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite della Casertana per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Casertana

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite della Casertana per la stagione 2026/27.

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Sassuolo vs Milan
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Milan vs Atalanta
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Udinese vs Milan
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Salisburgo vs Milan
NOW

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Sky Sport

I sostenitori della Casertana possono seguire tutte le partite della squadra in Serie C nella stagione 2026/27 attraverso Sky e NOW. Le due piattaforme offrono la copertura del campionato e dei playoff, mentre la Coppa Italia Serie C è inclusa nella programmazione dagli ottavi di finale.

Casertana su Sky: come vedere la Serie C

Sky trasmette tutte le partite del campionato di Serie C, oltre ai playoff e alla Supercoppa. Gli incontri della Casertana sono programmati su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati alla competizione.

Per seguire la squadra occorre un abbonamento che comprenda Sky Calcio. Il prezzo finale varia in base al pacchetto e alle offerte disponibili.

Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport

Dove vedere la Casertana in streaming su NOW

Il Pass Sport di NOW rappresenta l'alternativa per chi vuole seguire le partite in streaming. L'offerta comprende tutte le gare della Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Le tariffe cambiano in base alla formula di abbonamento e alle promozioni in corso. Per conoscere i prezzi aggiornati è possibile consultare il sito ufficiale di NOW.

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