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imago-sport-1083927413.jpgZUMA Press Wire
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite dell'Union Brescia per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Union Brescia

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite dell'Union Brescia per la stagione 2026/27.

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Sassuolo vs Milan
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
NOW
Sky Sport
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Milan vs Atalanta
DAZN
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Udinese vs Milan
DAZN

I tifosi dell'Union Brescia possono seguire tutte le partite della loro squadra attraverso Sky e NOW, le piattaforme che trasmettono il campionato di Serie C, compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C a partire dagli ottavi di finale.

Union Brescia in diretta tv: le partite su Sky Sport

Sky trasmette tutte le partite della Serie C 2026/27, comprese quelle dell'Union Brescia, impegnato nel Girone A. Gli incontri sono distribuiti sui canali Sky Sport, con Sky Sport Calcio al canale 202 e gli altri canali sportivi dedicati alla programmazione del campionato.

Per seguire le gare in televisione è necessario un abbonamento che includa il pacchetto Sky Calcio. Gli abbonati possono inoltre utilizzare Sky Go per guardare le partite in streaming sui dispositivi compatibili.

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Union Brescia su NOW: costi e abbonamenti

In alternativa, è possibile seguire l'Union Brescia su NOW, il servizio streaming che offre l'intera Serie C, dalla regular season ai playoff, oltre alla Supercoppa e alla Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il Pass Sport di NOW costa 29,99 euro al mese con rinnovo mensile. È disponibile anche un'offerta a 19,99 euro al mese per 12 mesi, con vincolo annuale, secondo le condizioni promozionali in vigore.

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