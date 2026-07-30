Dove vedere tutte le partite dell'Udinese in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELL'UDINESE IN SERIE A
Per vedere tutte le gare dell'Udinese in Serie A serve un abbonamento a DAZN, che trasmette ogni partita del campionato nel corso della stagione 2026/27.
Le tre sfide trasmesse in co-esclusiva sono visibili anche su Sky Sport e NOW, ma solo DAZN permette di seguire l'intero campionato dei bianconeri.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELL'UDINESE IN COPPA ITALIA
Le partite dell'Udinese in Coppa Italia saranno trasmesse gratuitamente dalle reti Mediaset, con diretta TV su Canale 5, Italia 1 e Canale 20.
La competizione sarà disponibile anche in streaming tramite Mediaset Infinity, consentendo ai tifosi friulani di seguire ogni turno anche online.