Dove vedere tutte le partite dell'Ostiamare per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

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Per seguire l'Ostiamare in Serie C nella stagione 2026/27, i tifosi possono fare riferimento a Sky e NOW. Le due piattaforme trasmettono tutte le partite del campionato, mentre la programmazione comprende anche playoff e Supercoppa. La Coppa Italia Serie C è visibile dagli ottavi di finale.

Ostiamare in tv: tutte le partite su Sky

Sky detiene i diritti televisivi della Serie C e propone tutte le gare della competizione. Gli incontri sono trasmessi su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati al torneo. L'offerta comprende anche i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi.

Per guardare le partite dell'Ostiamare è necessario un abbonamento che includa Sky Calcio. I costi dipendono dal pacchetto scelto e dalle promozioni disponibili.

Ostiamare su NOW: come vedere le partite in streaming

In alternativa, NOW permette di seguire la Serie C attraverso il Pass Sport, che comprende tutte le partite del campionato, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

La piattaforma consente di guardare gli incontri online su dispositivi compatibili. Per conoscere il prezzo aggiornato e le formule di abbonamento disponibili è possibile consultare il sito ufficiale di NOW.