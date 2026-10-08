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imago-sport-1083293691.jpgZUMA Press Wire
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite dell'Atalanta U23 per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Atalanta U23

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite dell'Atalanta U23 per la stagione 2026/27.

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Torres vs Atalanta U23
NOW

Guarda in diretta su

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Sky Sport
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Latina vs Atalanta U23
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NOW
Sky Sport

L'Atalanta U23 è tra le protagoniste della stagione 2026/27 di Serie C, nel Girone B. Per seguire tutte le partite della formazione nerazzurra, tra regular season ed eventuali playoff, è possibile affidarsi a Sky oppure a NOW, il servizio streaming che trasmette la competizione.

Atalanta U23 su Sky Sport: dove vedere le partite

Sky trasmette la Serie C 2026/27 attraverso i propri canali sportivi. Le gare dell'Atalanta U23 possono essere seguite su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport utilizzati per la programmazione del campionato.

La copertura comprende la regular season, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale. Per guardare le partite è necessario disporre di un abbonamento che includa l'offerta Sky Calcio.

Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport

Atalanta U23 in streaming su NOW: prezzi e abbonamenti

Chi desidera seguire la squadra senza un abbonamento televisivo tradizionale può scegliere NOW. Il Pass Sport permette di vedere tutte le partite della Serie C e costa 29,99 euro al mese con rinnovo mensile.

Per i nuovi clienti è prevista, fino al 26 ottobre 2026, una promozione a 19,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Alla scadenza si passa al prezzo di listino vigente.

Scopri le migliori offerteAbbonati a NOW


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