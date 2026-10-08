Dove vedere tutte le partite dell'Atalanta U23 per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

L'Atalanta U23 è tra le protagoniste della stagione 2026/27 di Serie C, nel Girone B. Per seguire tutte le partite della formazione nerazzurra, tra regular season ed eventuali playoff, è possibile affidarsi a Sky oppure a NOW, il servizio streaming che trasmette la competizione.
Atalanta U23 su Sky Sport: dove vedere le partite
Sky trasmette la Serie C 2026/27 attraverso i propri canali sportivi. Le gare dell'Atalanta U23 possono essere seguite su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport utilizzati per la programmazione del campionato.
La copertura comprende la regular season, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale. Per guardare le partite è necessario disporre di un abbonamento che includa l'offerta Sky Calcio.
Atalanta U23 in streaming su NOW: prezzi e abbonamenti
Chi desidera seguire la squadra senza un abbonamento televisivo tradizionale può scegliere NOW. Il Pass Sport permette di vedere tutte le partite della Serie C e costa 29,99 euro al mese con rinnovo mensile.
Per i nuovi clienti è prevista, fino al 26 ottobre 2026, una promozione a 19,99 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Alla scadenza si passa al prezzo di listino vigente.