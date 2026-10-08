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imago-sport-1083653623.jpgZUMA Press Wire
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite dell'Alcione Milano per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Alcione Milano

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite dell'Alcione Milano per la stagione 2026/27.

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Sassuolo vs Milan
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
NOW
Sky Sport
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Milan vs Atalanta
DAZN
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Udinese vs Milan
DAZN

L'Alcione Milano è tra le squadre impegnate nel Girone A della Serie C 2026/27. Per seguire tutte le partite degli arancioni in campionato, i tifosi possono scegliere tra Sky e NOW, le piattaforme che trasmettono la competizione sia in televisione sia in streaming.

Alcione Milano in diretta tv su Sky

Sky permette di seguire la Serie C attraverso i propri canali, con partite distribuite tra Sky Sport Calcio, al canale 202, e gli altri canali Sky Sport utilizzati per il torneo.

La copertura comprende la regular season, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale. Per guardare le partite dell'Alcione Milano è necessario un abbonamento che includa Sky Calcio; gli abbonati possono inoltre utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili.

Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport

Alcione Milano in streaming: prezzi di NOW

Un'altra possibilità è NOW, che consente di seguire la Serie C attraverso il Pass Sport. Il costo di listino è di 29,99 euro al mese con rinnovo mensile, salvo promozioni attive.

La piattaforma permette di seguire gli incontri in streaming senza dover sottoscrivere un abbonamento televisivo tradizionale.

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