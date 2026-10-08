Dove vedere tutte le partite del Verona in Serie B e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL VERONA IN SERIE B

Modena vs Hellas Verona DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel Hellas Verona vs Catanzaro DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel

Per seguire le partite del Verona in Serie B nella stagione 2026/27 è possibile affidarsi a DAZN e a LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Entrambe le piattaforme consentono ai tifosi gialloblù di seguire il cammino della squadra in campionato, con le rispettive modalità di accesso e condizioni di abbonamento.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL VERONA IN COPPA ITALIA

Le partite del Verona in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi gialloblù potranno quindi vedere l'intero percorso del Verona in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.