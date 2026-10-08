Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
marco baroni(C)Getty Images
GOAL

Dove vedere tutte le partite del Verona in Serie B e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Hellas Verona
Serie B
Coppa Italia

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Verona in Serie B e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL VERONA IN SERIE B

Team crestTeam crest
Modena vs Hellas Verona
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Hellas Verona vs Catanzaro
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel

Per seguire le partite del Verona in Serie B nella stagione 2026/27 è possibile affidarsi a DAZN e a LaB Channel, il canale della Lega Serie B disponibile su Amazon Prime Video. Entrambe le piattaforme consentono ai tifosi gialloblù di seguire il cammino della squadra in campionato, con le rispettive modalità di accesso e condizioni di abbonamento.

Scopri le migliori offerteAbbonati a DAZN

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL VERONA IN COPPA ITALIA

Le partite del Verona in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi gialloblù potranno quindi vedere l'intero percorso del Verona in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.

COMPETIZIONE

CANALI / PIATTAFORMA

Serie B

DAZN, LaB Channel

Coppa Italia

Canali Mediaset

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google