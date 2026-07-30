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imago-sport-1077240053.jpgLaPresse
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Venezia in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Venezia

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Venezia in Serie A e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro
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Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

Abbonamento mensile a partire da24,99 euro
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Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro
COPERTURA COMPLETA
Sky logo

SKY

Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

Abbonamento mensile a partire da24,99 euro
LA NOSTRA SCELTA
NOW logo

NOW

Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL VENEZIA IN SERIE A

Chi vuole seguire il Venezia nel corso della stagione dovrà affidarsi a DAZN, che trasmette tutte le gare del campionato.

Ogni giornata saranno selezionate tre partite disponibili anche su Sky Sport e NOW.


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Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport
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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL VENEZIA IN COPPA ITALIA

Il cammino del Venezia in Coppa Italia sarà trasmesso gratuitamente sulle reti Mediaset e in streaming tramite Mediaset Infinity.

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