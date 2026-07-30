Dove vedere tutte le partite del Venezia in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL VENEZIA IN SERIE A
Chi vuole seguire il Venezia nel corso della stagione dovrà affidarsi a DAZN, che trasmette tutte le gare del campionato.
Ogni giornata saranno selezionate tre partite disponibili anche su Sky Sport e NOW.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL VENEZIA IN COPPA ITALIA
Il cammino del Venezia in Coppa Italia sarà trasmesso gratuitamente sulle reti Mediaset e in streaming tramite Mediaset Infinity.