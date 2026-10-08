Dove vedere tutte le partite del Treviso per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

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I tifosi biancocelesti possono seguire tutte le partite della squadra attraverso Sky e NOW, le piattaforme che trasmettono il campionato, compresi playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C a partire dagli ottavi di finale.

Treviso in diretta tv: le partite su Sky Sport

Sky trasmette la Serie C 2026/27, consentendo di seguire anche le gare del Treviso, inserito nel Girone A. Le partite sono distribuite sui canali Sky Sport, con Sky Sport Calcio al canale 202 e gli altri canali dedicati alla competizione.

Per guardare gli incontri è necessario un abbonamento che comprenda il pacchetto Sky Calcio. Gli abbonati possono inoltre utilizzare Sky Go per seguire le partite in streaming sui dispositivi compatibili.

Treviso su NOW: costi e abbonamenti

In alternativa, i tifosi possono scegliere NOW, il servizio streaming che permette di seguire la Serie C, dalla regular season agli eventuali playoff, oltre alla Supercoppa e alla Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il Pass Sport ha un prezzo di listino di 29,99 euro al mese con rinnovo mensile. Sono disponibili anche eventuali offerte promozionali, con prezzi e condizioni da verificare al momento della sottoscrizione.