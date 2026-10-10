Dove vedere tutte le partite del Sorrento per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Dove vedere il Sorrento in Serie C in televisione e in streaming? Per la stagione 2026/27, i tifosi rossoneri possono seguire il campionato attraverso Sky e NOW. L'offerta comprende tutte le partite della competizione e i playoff, oltre alla Supercoppa. La Coppa Italia Serie C è disponibile dagli ottavi di finale.

Sorrento su Sky: dove vedere le partite in tv

Sky trasmette tutte le gare della Serie C. Le partite del Sorrento possono essere seguite su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati al torneo.

Per accedere alla programmazione è necessario un abbonamento con Sky Calcio. Il prezzo varia a seconda della formula scelta e delle promozioni attive al momento dell'attivazione.

Sorrento in streaming su NOW

Chi preferisce guardare le partite online può sottoscrivere il Pass Sport di NOW. Il pacchetto comprende tutte le gare della Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Le partite sono visibili in streaming su dispositivi compatibili. Per conoscere il costo dell'abbonamento e le eventuali offerte è possibile consultare il sito ufficiale di NOW.