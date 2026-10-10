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imago-sport-1083495890.jpgIPA Sport
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Sorrento per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Sorrento

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Sorrento per la stagione 2026/27.

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Milan vs Atalanta
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Udinese vs Milan
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Salisburgo vs Milan
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Dove vedere il Sorrento in Serie C in televisione e in streaming? Per la stagione 2026/27, i tifosi rossoneri possono seguire il campionato attraverso Sky e NOW. L'offerta comprende tutte le partite della competizione e i playoff, oltre alla Supercoppa. La Coppa Italia Serie C è disponibile dagli ottavi di finale.

Sorrento su Sky: dove vedere le partite in tv

Sky trasmette tutte le gare della Serie C. Le partite del Sorrento possono essere seguite su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati al torneo.

Per accedere alla programmazione è necessario un abbonamento con Sky Calcio. Il prezzo varia a seconda della formula scelta e delle promozioni attive al momento dell'attivazione.

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Sorrento in streaming su NOW

Chi preferisce guardare le partite online può sottoscrivere il Pass Sport di NOW. Il pacchetto comprende tutte le gare della Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Le partite sono visibili in streaming su dispositivi compatibili. Per conoscere il costo dell'abbonamento e le eventuali offerte è possibile consultare il sito ufficiale di NOW.

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