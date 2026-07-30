Dove vedere tutte le partite del Sassuolo in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL SASSUOLO IN SERIE A
Le partite del Sassuolo in Serie A saranno trasmesse integralmente da DAZN, che propone tutte le gare del massimo campionato italiano nel corso della stagione.
Tre incontri per ogni turno saranno visibili anche su Sky Sport e NOW, ma la piattaforma di riferimento per seguire tutto il cammino dei neroverdi resta DAZN.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL SASSUOLO IN COPPA ITALIA
Gli incontri del Sassuolo in Coppa Italia saranno disponibili gratuitamente sulle reti Mediaset, con copertura anche in streaming su Mediaset Infinity.