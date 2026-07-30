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imago-sport-1080500195.jpgGribaudi/ImagePhoto
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Sassuolo in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Sassuolo

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Sassuolo in Serie A e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

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Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

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Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro
COPERTURA COMPLETA
Sky logo

SKY

Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

Abbonamento mensile a partire da24,99 euro
LA NOSTRA SCELTA
NOW logo

NOW

Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL SASSUOLO IN SERIE A

Le partite del Sassuolo in Serie A saranno trasmesse integralmente da DAZN, che propone tutte le gare del massimo campionato italiano nel corso della stagione.

Tre incontri per ogni turno saranno visibili anche su Sky Sport e NOW, ma la piattaforma di riferimento per seguire tutto il cammino dei neroverdi resta DAZN.


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Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport
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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL SASSUOLO IN COPPA ITALIA

Gli incontri del Sassuolo in Coppa Italia saranno disponibili gratuitamente sulle reti Mediaset, con copertura anche in streaming su Mediaset Infinity.


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