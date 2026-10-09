Dove vedere tutte le partite del Ravenna per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Ravenna vs Campobasso NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport

Il Ravenna è seguibile in Serie C nella stagione 2026/27 attraverso Sky e NOW, le piattaforme che trasmettono tutte le partite del campionato. L'offerta comprende anche i playoff e la Supercoppa, mentre la Coppa Italia Serie C è disponibile dagli ottavi di finale.

Ravenna su Sky: dove vedere le partite in televisione

Sky propone la copertura integrale della Serie C, con tutte le gare della regular season e le fasi finali del torneo. Le partite vengono trasmesse su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati alla competizione.

Per seguire il Ravenna è necessario un abbonamento con il pacchetto Sky Calcio. Il costo varia in funzione dell'offerta sottoscritta e delle promozioni commerciali attive.

Ravenna in streaming su NOW: abbonamenti e prezzi

Chi vuole guardare le partite in streaming può scegliere NOW e il Pass Sport. Il servizio comprende tutte le gare della Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il prezzo dell'abbonamento dipende dalla formula scelta e dalle eventuali offerte in corso. Le tariffe aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale della piattaforma.