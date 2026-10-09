Dove vedere tutte le partite del Pescara per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

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I tifosi del Pescara possono seguire tutte le partite della squadra in Serie C nella stagione 2026/27 attraverso Sky e NOW. Le due piattaforme consentono di vedere il campionato, mentre la Coppa Italia Serie C è disponibile su entrambe le offerte Sky a partire dagli ottavi di finale.

Pescara in tv: come funziona l'abbonamento Sky

Sky trasmette tutte le gare della Serie C, comprese quelle del Pescara, oltre alla fase playoff, alla Supercoppa e alla Coppa Italia Serie C dagli ottavi. Gli incontri vengono programmati su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati alla competizione.

Per guardare le partite è necessario sottoscrivere un abbonamento che includa Sky Calcio. Il costo varia in base al pacchetto scelto e alle promozioni disponibili.

Come seguire il Pescara su NOW in streaming

Per chi desidera guardare le partite online, NOW mette a disposizione il Pass Sport, che comprende tutte le gare del campionato di Serie C e le relative fasi finali, oltre alla Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il servizio è accessibile da dispositivi compatibili e prevede prezzi differenti in base alla formula scelta. Le tariffe aggiornate sono consultabili sul sito ufficiale di NOW.