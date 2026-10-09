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Dove vedere tutte le partite del Perugia per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Perugia

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Perugia per la stagione 2026/27.

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Perugia vs Vado
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport

La stagione 2026/27 di Serie C offre ai tifosi del Perugia la possibilità di seguire le partite dei biancorossi in televisione e in streaming. I diritti del campionato appartengono a Sky, che trasmette anche la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale. Le gare sono disponibili inoltre su NOW, la piattaforma streaming che propone i contenuti sportivi di Sky.

Perugia su Sky: come vedere la Serie C

Sky trasmette tutte le partite della Serie C 2026/27, comprese quelle del Perugia, oltre ai playoff, alla Supercoppa e alla Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, al numero 202, con ulteriori incontri sui canali Sky Sport.

Per seguire il campionato è necessario il pacchetto Sky Calcio. I prezzi dipendono dall'offerta sottoscritta e dalle eventuali promozioni disponibili sul sito ufficiale.

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Dove vedere il Perugia in streaming su NOW

In alternativa, i tifosi possono seguire tutte le partite del Perugia su NOW, attraverso il Pass Sport. Il pacchetto comprende la Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il costo dell'abbonamento varia in base alla formula scelta e alle promozioni attive. Per conoscere il prezzo aggiornato è possibile consultare il sito ufficiale di NOW.

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