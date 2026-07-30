Dove vedere tutte le partite del Parma in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL PARMA IN SERIE A
Chi desidera seguire il Parma durante tutta la Serie A 2026/27 dovrà sottoscrivere un abbonamento a DAZN, che offre la copertura completa del campionato.
Le tre gare in co-esclusiva di ogni giornata potranno essere viste anche su Sky Sport e in streaming su NOW, ma soltanto DAZN consente di seguire tutte le partite dei ducali.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL PARMA IN COPPA ITALIA
Il cammino del Parma in Coppa Italia sarà trasmesso in chiaro dalle reti Mediaset.
Oltre alla diretta televisiva su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, gli incontri saranno disponibili gratuitamente anche su Mediaset Infinity.