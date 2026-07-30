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imago-sport-1080420236.jpgGribaudi/ImagePhoto
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Parma in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Parma

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Parma in Serie A e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

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Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro
COPERTURA COMPLETA
Sky logo

SKY

Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

Abbonamento mensile a partire da24,99 euro
LA NOSTRA SCELTA
NOW logo

NOW

Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL PARMA IN SERIE A

Chi desidera seguire il Parma durante tutta la Serie A 2026/27 dovrà sottoscrivere un abbonamento a DAZN, che offre la copertura completa del campionato.

Le tre gare in co-esclusiva di ogni giornata potranno essere viste anche su Sky Sport e in streaming su NOW, ma soltanto DAZN consente di seguire tutte le partite dei ducali.


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Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport
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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL PARMA IN COPPA ITALIA

Il cammino del Parma in Coppa Italia sarà trasmesso in chiaro dalle reti Mediaset.

Oltre alla diretta televisiva su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, gli incontri saranno disponibili gratuitamente anche su Mediaset Infinity.

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