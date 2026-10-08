Dove vedere tutte le partite del Palermo in Serie B e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL PALERMO IN SERIE B

Empoli vs Palermo DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel

Per seguire tutte le partite del Palermo in Serie B nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette le gare del campionato. Le partite dei rosanero sono disponibili anche su LaB Channel, il canale della Lega Serie B accessibile tramite Amazon Prime Video.

I tifosi del Palermo possono quindi scegliere tra DAZN e LaB Channel per seguire il percorso della squadra in campionato, verificando le modalità di accesso e gli eventuali costi previsti dalle rispettive piattaforme.

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL PALERMO IN COPPA ITALIA

Le partite del Palermo in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi rosanero potranno quindi vedere l'intero percorso del Palermo in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.