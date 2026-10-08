Dove vedere tutte le partite del Novara per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Per seguire tutte le partite del Novara, impegnato nel Girone A, è possibile affidarsi a Sky oppure a NOW, che trasmettono il torneo e le principali competizioni collegate.
Novara su Sky Sport: canali tv e abbonamento
Le gare del Novara sono comprese nella copertura della Serie C offerta da Sky. Gli incontri vengono trasmessi sui canali Sky Sport, tra cui Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali dedicati alla programmazione del campionato.
Per vedere le partite è necessario un abbonamento Sky che comprenda il pacchetto Calcio. Gli abbonati possono inoltre utilizzare Sky Go per accedere alla visione in streaming sui dispositivi compatibili.
Novara su NOW: quanto costa vedere la Serie C
NOW rappresenta l'alternativa in streaming per seguire l'intera Serie C, compresi gli eventuali playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.
Il Pass Sport costa 29,99 euro al mese con rinnovo mensile. Il prezzo può variare in presenza di offerte promozionali o formule di abbonamento differenti.