Dove vedere tutte le partite del Napoli in Serie A, Champions League e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti





DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI IN SERIE A

Per seguire tutte le partite del Napoli in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino degli azzurri in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.









DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE

Per seguire il cammino del Napoli in Champions League nella stagione 2026/27 serve un abbonamento a Sky, che trasmette la maggior parte delle partite della competizione sui canali Sky Sport. Le gare sono disponibili in streaming anche su NOW e Sky Go per gli abbonati.









Inoltre, Amazon Prime Video trasmette in esclusiva la migliore partita del mercoledì di ogni turno, con la possibilità che venga scelta anche una sfida del Napoli. Per seguire tutte le gare degli azzurri nella massima competizione europea potrebbe quindi essere necessario affiancare l'abbonamento a Sky con quello a Prime Video.





DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI IN COPPA ITALIA

Le partite del Napoli in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi azzurri potranno quindi vedere l'intero percorso del Napoli in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.