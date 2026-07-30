Goal.com
Live€50
Pubblicità
Pubblicità

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Allegri NapoliGetty Images
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Napoli in Serie A, Champions League e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Napoli

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Napoli in Serie A, Champions League e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

Pubblicità


TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro
COPERTURA COMPLETA
Sky logo

SKY

Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

Abbonamento mensile a partire da24,99 euro
LA NOSTRA SCELTA
NOW logo

NOW

Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro
COPERTURA COMPLETA
Sky logo

SKY

Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

Abbonamento mensile a partire da24,99 euro
LA NOSTRA SCELTA
NOW logo

NOW

Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI IN SERIE A

Per seguire tutte le partite del Napoli in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino degli azzurri in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.


Scopri le migliori offerteAbbonati a DAZN
Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport
Scopri le migliori offerteAbbonati a NOW


DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI IN CHAMPIONS LEAGUE

Per seguire il cammino del Napoli in Champions League nella stagione 2026/27 serve un abbonamento a Sky, che trasmette la maggior parte delle partite della competizione sui canali Sky Sport. Le gare sono disponibili in streaming anche su NOW e Sky Go per gli abbonati.


Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport
Scopri le migliori offerteAbbonati a NOW


Inoltre, Amazon Prime Video trasmette in esclusiva la migliore partita del mercoledì di ogni turno, con la possibilità che venga scelta anche una sfida del Napoli. Per seguire tutte le gare degli azzurri nella massima competizione europea potrebbe quindi essere necessario affiancare l'abbonamento a Sky con quello a Prime Video.


DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL NAPOLI IN COPPA ITALIA

Le partite del Napoli in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi azzurri potranno quindi vedere l'intero percorso del Napoli in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.

Pubblicità

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google