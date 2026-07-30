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imago-sport-1080497144.jpgBuzzi
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Monza in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Monza

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Monza in Serie A e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro
COPERTURA COMPLETA
Sky logo

SKY

Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

Abbonamento mensile a partire da24,99 euro
LA NOSTRA SCELTA
NOW logo

NOW

Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MONZA IN SERIE A

Il modo migliore per seguire il Monza in Serie A è avere un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato.

Sky e NOW propongono invece tre gare per giornata in co-esclusiva.


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Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport
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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MONZA IN COPPA ITALIA

La Coppa Italia sarà visibile sui canali Mediaset e in streaming gratuito su Mediaset Infinity.

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