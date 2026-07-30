Dove vedere tutte le partite del Monza in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MONZA IN SERIE A
Il modo migliore per seguire il Monza in Serie A è avere un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le partite del campionato.
Sky e NOW propongono invece tre gare per giornata in co-esclusiva.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MONZA IN COPPA ITALIA
La Coppa Italia sarà visibile sui canali Mediaset e in streaming gratuito su Mediaset Infinity.