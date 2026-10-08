Dove vedere tutte le partite del Modena in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Modena vs Hellas Verona DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel

Per seguire il Modena in Serie B nella stagione 2026/27, i tifosi gialloblù possono scegliere tra DAZN e LaB Channel. Le due piattaforme permettono di guardare tutte le partite del campionato, sia in diretta sia attraverso i rispettivi servizi di streaming.

Modena in Serie B su DAZN: quanto costa l'abbonamento

DAZN trasmette l'intero campionato cadetto, comprese tutte le partite del Modena. Il piano Goal include le gare della Serie B e consente di seguire gli incontri in diretta e recuperarli successivamente on demand.

Il prezzo è di 19,99 euro al mese per il piano mensile. È possibile optare anche per la formula annuale dilazionata, da 13,99 euro al mese per 12 mesi, oppure per il pagamento anticipato di 129 euro.

LaB Channel: dove vedere le partite del Modena in streaming

In alternativa a DAZN, tutte le gare della Serie B sono disponibili su LaB Channel, il canale ufficiale della Lega accessibile tramite Amazon Prime Video e OneFootball TV.

L'abbonamento mensile parte da 9,99 euro. Prima di attivare il servizio è consigliabile controllare i prezzi aggiornati e le eventuali condizioni promozionali, così da scegliere la soluzione più conveniente per seguire i Canarini.