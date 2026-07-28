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Camarda MilanGetty Images
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Dove vedere tutte le partite del Milan in Serie A, Europa League e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Milan

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Milan in Serie A, Europa League e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MILAN IN SERIE A

Per seguire tutte le partite del Milan in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei rossoneri in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.


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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MILAN IN EUROPA LEAGUE

Per seguire il cammino del Milan in Europa League nella stagione 2026/27 serve un abbonamento a Sky, che trasmette tutte le partite della competizione sui canali Sky Sport. Le gare sono disponibili in streaming anche su NOW e Sky Go per i clienti dell'emittente.

Una partita per ogni turno sarà inoltre visibile in chiaro su TV8. La scelta del match viene comunicata di volta in volta e potrebbe quindi riguardare anche il Milan, consentendo ai tifosi rossoneri di seguire gratuitamente alcune sfide europee.


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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MILAN IN COPPA ITALIA

Le partite del Milan in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi rossoneri potranno quindi vedere l'intero percorso del Milan in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.

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