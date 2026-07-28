Dove vedere tutte le partite del Milan in Serie A, Europa League e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti









DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MILAN IN SERIE A

Per seguire tutte le partite del Milan in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei rossoneri in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.









DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MILAN IN EUROPA LEAGUE

Per seguire il cammino del Milan in Europa League nella stagione 2026/27 serve un abbonamento a Sky, che trasmette tutte le partite della competizione sui canali Sky Sport. Le gare sono disponibili in streaming anche su NOW e Sky Go per i clienti dell'emittente.

Una partita per ogni turno sarà inoltre visibile in chiaro su TV8. La scelta del match viene comunicata di volta in volta e potrebbe quindi riguardare anche il Milan, consentendo ai tifosi rossoneri di seguire gratuitamente alcune sfide europee.









DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL MILAN IN COPPA ITALIA

Le partite del Milan in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi rossoneri potranno quindi vedere l'intero percorso del Milan in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.