Dove vedere tutte le partite del Mantova in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Catanzaro vs Mantova DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel

I sostenitori del Mantova possono seguire tutte le partite della squadra in Serie B nella stagione 2026/27 attraverso DAZN e LaB Channel. Entrambi i servizi trasmettono il campionato cadetto, offrendo la possibilità di assistere agli incontri in diretta streaming.

DAZN per seguire il Mantova: abbonamenti e costi

Con DAZN è possibile guardare tutte le gare della Serie B, comprese quelle del Mantova. Il piano Goal è dedicato agli appassionati che desiderano seguire il campionato cadetto e comprende gli incontri in diretta e on demand.

L'offerta prevede un costo di 19,99 euro al mese con rinnovo mensile. Per chi preferisce un abbonamento annuale, le alternative sono 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure 129 euro con pagamento anticipato.

LaB Channel su Amazon Prime Video

Un'altra opzione per seguire i biancorossi è LaB Channel, il canale della Lega Serie B che trasmette tutte le partite del torneo. Il servizio è disponibile su Amazon Prime Video e OneFootball TV, con un prezzo mensile a partire da 9,99 euro.

I tifosi possono così scegliere la piattaforma più adatta alle proprie necessità per seguire il Mantova durante tutta la stagione.