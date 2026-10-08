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imago-sport-1083585121.jpgIPA Sport
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Mantova in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Mantova
Serie B

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Mantova in Serie B per la stagione 2026/27.

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Catanzaro vs Mantova
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel

I sostenitori del Mantova possono seguire tutte le partite della squadra in Serie B nella stagione 2026/27 attraverso DAZN e LaB Channel. Entrambi i servizi trasmettono il campionato cadetto, offrendo la possibilità di assistere agli incontri in diretta streaming.

DAZN per seguire il Mantova: abbonamenti e costi

Con DAZN è possibile guardare tutte le gare della Serie B, comprese quelle del Mantova. Il piano Goal è dedicato agli appassionati che desiderano seguire il campionato cadetto e comprende gli incontri in diretta e on demand.

L'offerta prevede un costo di 19,99 euro al mese con rinnovo mensile. Per chi preferisce un abbonamento annuale, le alternative sono 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure 129 euro con pagamento anticipato.

Scopri le migliori offerteAbbonati a DAZN

LaB Channel su Amazon Prime Video

Un'altra opzione per seguire i biancorossi è LaB Channel, il canale della Lega Serie B che trasmette tutte le partite del torneo. Il servizio è disponibile su Amazon Prime Video e OneFootball TV, con un prezzo mensile a partire da 9,99 euro.

I tifosi possono così scegliere la piattaforma più adatta alle proprie necessità per seguire il Mantova durante tutta la stagione.

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