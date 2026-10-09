Dove vedere tutte le partite del Livorno per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Forli vs Livorno NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport

Per non perdere le partite del Livorno in Serie C nella stagione 2026/27, i tifosi amaranto possono scegliere tra Sky e NOW. Le piattaforme permettono di seguire tutte le gare del campionato e la fase playoff; la Coppa Italia Serie C è inclusa nella programmazione dagli ottavi di finale.

Livorno in diretta tv su Sky

Sky detiene i diritti della Serie C e trasmette tutte le partite della competizione, insieme ai playoff, alla Supercoppa e alla Coppa Italia Serie C dagli ottavi. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio, al numero 202, con ulteriori incontri distribuiti sugli altri canali Sky Sport.

Per accedere alla programmazione è necessario il pacchetto Sky Calcio. Il costo dell'abbonamento dipende dalle condizioni contrattuali e dalle promozioni disponibili al momento dell'attivazione.

Dove vedere il Livorno in streaming: NOW

La seconda opzione è NOW, che offre tutte le partite della Serie C attraverso il Pass Sport. L'abbonamento comprende anche playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

La visione avviene in streaming su dispositivi compatibili. Prezzi e formule possono variare: per conoscere le tariffe aggiornate è consigliabile consultare il sito ufficiale di NOW.