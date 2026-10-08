Dove vedere tutte le partite del Lecco per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

I tifosi del Lecco possono seguire il percorso dei blucelesti in Serie C nella stagione 2026/27 attraverso Sky e NOW. Entrambe le piattaforme trasmettono il campionato, offrendo la possibilità di guardare le partite in televisione oppure in streaming.
Lecco in tv: come vedere le partite su Sky
Sky propone la copertura della Serie C, comprese tutte le gare del Lecco nel Girone A. Gli incontri vengono trasmessi sui canali Sky Sport, con Sky Sport Calcio al canale 202 e gli altri canali sportivi utilizzati per la programmazione del torneo.
Per accedere alla visione è necessario un abbonamento che includa Sky Calcio. Chi è già abbonato può utilizzare Sky Go per guardare le partite anche in mobilità, attraverso i dispositivi compatibili.
in streaming su NOW: prezzi e Pass Sport
Per chi preferisce lo streaming, NOW mette a disposizione il Pass Sport, che comprende la Serie C e le competizioni collegate, tra cui playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.
Il costo di listino è di 29,99 euro al mese con rinnovo mensile, salvo eventuali promozioni disponibili al momento dell'acquisto.