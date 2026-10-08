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imago-sport-1084132922.jpgZUMA Press Wire
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Lecco per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Lecco

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Lecco per la stagione 2026/27.

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Lecco vs Alcione Milano
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport

I tifosi del Lecco possono seguire il percorso dei blucelesti in Serie C nella stagione 2026/27 attraverso Sky e NOW. Entrambe le piattaforme trasmettono il campionato, offrendo la possibilità di guardare le partite in televisione oppure in streaming.

Lecco in tv: come vedere le partite su Sky

Sky propone la copertura della Serie C, comprese tutte le gare del Lecco nel Girone A. Gli incontri vengono trasmessi sui canali Sky Sport, con Sky Sport Calcio al canale 202 e gli altri canali sportivi utilizzati per la programmazione del torneo.

Per accedere alla visione è necessario un abbonamento che includa Sky Calcio. Chi è già abbonato può utilizzare Sky Go per guardare le partite anche in mobilità, attraverso i dispositivi compatibili.

Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport

in streaming su NOW: prezzi e Pass Sport

Per chi preferisce lo streaming, NOW mette a disposizione il Pass Sport, che comprende la Serie C e le competizioni collegate, tra cui playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il costo di listino è di 29,99 euro al mese con rinnovo mensile, salvo eventuali promozioni disponibili al momento dell'acquisto.

Scopri le migliori offerteAbbonati a NOW

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