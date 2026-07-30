Dove vedere tutte le partite del Lecce in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

DAZN
Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.
SKY
Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.
NOW
Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.
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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL LECCE IN SERIE A
Per vedere tutte le sfide del Lecce in Serie A è indispensabile un abbonamento a DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato e trasmette ogni giornata di campionato.
Tre partite per turno saranno invece disponibili anche sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. Per seguire l'intero percorso dei giallorossi, però, DAZN rimane la scelta obbligata.
DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL LECCE IN COPPA ITALIA
La Coppa Italia sarà visibile gratuitamente sui canali Mediaset, con gli incontri trasmessi tra Canale 5, Italia 1 e Canale 20, mentre online attraverso Mediaset Infinity, accessibile senza sottoscrivere alcun abbonamento.