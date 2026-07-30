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imago-sport-1077858697.jpgIPA Sport
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Lecce in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Lecce

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Lecce in Serie A e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL LECCE IN SERIE A

Per vedere tutte le sfide del Lecce in Serie A è indispensabile un abbonamento a DAZN, che detiene i diritti dell'intero campionato e trasmette ogni giornata di campionato.

Tre partite per turno saranno invece disponibili anche sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. Per seguire l'intero percorso dei giallorossi, però, DAZN rimane la scelta obbligata.


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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL LECCE IN COPPA ITALIA

La Coppa Italia sarà visibile gratuitamente sui canali Mediaset, con gli incontri trasmessi tra Canale 5, Italia 1 e Canale 20, mentre online attraverso Mediaset Infinity, accessibile senza sottoscrivere alcun abbonamento.

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