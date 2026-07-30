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imago-sport-1080417035.jpgLaPresse
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Genoa in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Genoa

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Genoa in Serie A e Coppa Italia per la stagione 2026/27.

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Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

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Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro
COPERTURA COMPLETA
Sky logo

SKY

Su Sky puoi vedere tre partite di Serie A a giornata, la Serie B, la Serie C, Champions League, Europa League, Conference League e il calcio estero, come la Premier League e la Bundesliga.

Abbonamento mensile a partire da24,99 euro
LA NOSTRA SCELTA
NOW logo

NOW

Con il pass Sport di NOW puoi vedere tre partite a giornata di Serie A, Champions League, Europa League, Conference League, la Premier League in esclusiva e tutta la Serie C.

Abbonamento mensile a partire da19,99 euro
TUTTA LA SERIE A
DAZN Promo Panel Logo

DAZN

Con DAZN vedi tutte le partite di Serie A, Serie B, Liga e Serie A femminile e tanto altro ancora.

Abbonamento annuale a partire da36,99 euro

DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL GENOA IN SERIE A

Per seguire tutte le partite del Genoa in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette l'intero campionato. La piattaforma propone tutte le 380 gare stagionali, con sette incontri in esclusiva e tre disponibili anche in co-esclusiva a ogni giornata.

Le tre partite condivise sono trasmesse anche su Sky Sport e in streaming su NOW, ma chi non vuole perdersi nemmeno una gara dei rossoblù dovrà affidarsi a DAZN, unica piattaforma che garantisce la copertura completa della Serie A.


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DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL GENOA IN COPPA ITALIA

Le gare del Genoa in Coppa Italia saranno trasmesse gratuitamente dalle reti Mediaset, con la programmazione distribuita tra Canale 5, Italia 1 e Canale 20.

Sarà possibile seguire tutti gli incontri anche in streaming su Mediaset Infinity, senza alcun costo aggiuntivo.

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