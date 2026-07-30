Dove vedere tutte le partite del Genoa in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti





DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL GENOA IN SERIE A

Per seguire tutte le partite del Genoa in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette l'intero campionato. La piattaforma propone tutte le 380 gare stagionali, con sette incontri in esclusiva e tre disponibili anche in co-esclusiva a ogni giornata.

Le tre partite condivise sono trasmesse anche su Sky Sport e in streaming su NOW, ma chi non vuole perdersi nemmeno una gara dei rossoblù dovrà affidarsi a DAZN, unica piattaforma che garantisce la copertura completa della Serie A.









DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL GENOA IN COPPA ITALIA

Le gare del Genoa in Coppa Italia saranno trasmesse gratuitamente dalle reti Mediaset, con la programmazione distribuita tra Canale 5, Italia 1 e Canale 20.

Sarà possibile seguire tutti gli incontri anche in streaming su Mediaset Infinity, senza alcun costo aggiuntivo.