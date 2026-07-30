Dove vedere tutte le partite del Frosinone in Serie A e Coppa Italia in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti





DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL FROSINONE IN SERIE A

Per seguire tutte le partite del Frosinone in Serie A nella stagione 2026/27 è necessario un abbonamento a DAZN, che trasmette tutte le 380 gare del campionato. La piattaforma detiene infatti i diritti completi della Serie A, con sette partite in esclusiva e tre in co-esclusiva per ogni giornata.

Le tre gare in co-esclusiva sono visibili anche sui canali Sky Sport e in streaming su NOW. Per vedere l'intero cammino dei ciociari in campionato, però, DAZN resta l'unico servizio indispensabile, mentre Sky e NOW consentono di seguire soltanto una parte delle partite stagionali.









DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DEL FROSINONE IN COPPA ITALIA

Le partite in Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva e gratuitamente dalle reti Mediaset. Gli incontri della competizione andranno in onda su Canale 5, Italia 1 e Canale 20, con la programmazione che varierà in base al turno e alla fascia oraria.

Sarà possibile seguire tutte le gare anche in streaming su Mediaset Infinity, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento. I tifosi potranno quindi vedere l'intero percorso in Coppa Italia sia in TV che online attraverso le piattaforme Mediaset.