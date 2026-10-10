Dove vedere tutte le partite del Foggia per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Foggia vs Potenza NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport Giugliano vs Foggia NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport

Per seguire il Foggia in Serie C nella stagione 2026/27, i tifosi rossoneri possono affidarsi a Sky e NOW. Entrambe le piattaforme trasmettono tutte le partite del campionato e i playoff, mentre la programmazione comprende anche la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Foggia in diretta tv: canali e costi Sky

Sky propone la copertura integrale della Serie C. Le partite del Foggia vengono trasmesse su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati alla competizione.

Per guardare gli incontri è necessario disporre di un abbonamento che includa Sky Calcio. Il costo varia in funzione del pacchetto scelto e delle promozioni attive al momento della sottoscrizione.

Foggia su NOW: streaming e abbonamenti

Chi preferisce seguire i rossoneri online può scegliere NOW e il Pass Sport. Il servizio comprende tutte le gare della Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il prezzo dipende dalla formula selezionata e dalle eventuali offerte disponibili. Le tariffe aggiornate possono essere consultate sul sito ufficiale di NOW.