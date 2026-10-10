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Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Foggia per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Foggia

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Foggia per la stagione 2026/27.

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Foggia vs Potenza
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport
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Giugliano vs Foggia
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport

Per seguire il Foggia in Serie C nella stagione 2026/27, i tifosi rossoneri possono affidarsi a Sky e NOW. Entrambe le piattaforme trasmettono tutte le partite del campionato e i playoff, mentre la programmazione comprende anche la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Foggia in diretta tv: canali e costi Sky

Sky propone la copertura integrale della Serie C. Le partite del Foggia vengono trasmesse su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati alla competizione.

Per guardare gli incontri è necessario disporre di un abbonamento che includa Sky Calcio. Il costo varia in funzione del pacchetto scelto e delle promozioni attive al momento della sottoscrizione.

Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport

Foggia su NOW: streaming e abbonamenti

Chi preferisce seguire i rossoneri online può scegliere NOW e il Pass Sport. Il servizio comprende tutte le gare della Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il prezzo dipende dalla formula selezionata e dalle eventuali offerte disponibili. Le tariffe aggiornate possono essere consultate sul sito ufficiale di NOW.

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