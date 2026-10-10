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imago-sport-1084129864.jpgIPA Sport
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Cosenza per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Cosenza

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Cosenza per la stagione 2026/27.

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Sassuolo vs Milan
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Milan vs Atalanta
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Udinese vs Milan
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Salisburgo vs Milan
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Sky Sport

I tifosi del Cosenza possono seguire il cammino dei rossoblù in Serie C nella stagione 2026/27 attraverso Sky e NOW. Le piattaforme trasmettono tutte le partite del campionato, oltre ai playoff e alla Supercoppa. La Coppa Italia Serie C è invece disponibile dagli ottavi di finale.

Cosenza in tv su Sky: dove seguire le partite

Sky detiene i diritti televisivi della Serie C e offre la copertura completa della competizione. Le partite del Cosenza sono trasmesse su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati al torneo.

Per accedere alle gare è necessario un abbonamento che includa Sky Calcio. Il costo dipende dal pacchetto scelto e dalle promozioni disponibili al momento della sottoscrizione.

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Come vedere il Cosenza in streaming su NOW

In alternativa, è possibile seguire tutte le partite del Cosenza su NOW tramite il Pass Sport. Il pacchetto comprende il campionato di Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

I prezzi variano in base alla formula di abbonamento e alle offerte in corso. Per consultare le tariffe aggiornate è possibile visitare il sito ufficiale della piattaforma.

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