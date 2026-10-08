Dove vedere tutte le partite del Cittadella per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Novara vs Cittadella NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport

I tifosi del Cittadella possono seguire tutte le partite dei granata attraverso Sky e NOW, le piattaforme che trasmettono la Serie C, compresi i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C a partire dagli ottavi di finale.

Cittadella in diretta tv: le partite su Sky Sport

Sky offre la copertura della Serie C 2026/27, permettendo di seguire anche le gare del Cittadella, impegnato nel Girone A. Le partite vengono trasmesse sui canali Sky Sport, con Sky Sport Calcio al canale 202 e gli altri canali dedicati alla programmazione della competizione.

Per guardare gli incontri in televisione è necessario un abbonamento che comprenda il pacchetto Sky Calcio. Gli abbonati possono inoltre utilizzare Sky Go per seguire le partite in streaming sui dispositivi compatibili.

Cittadella su NOW: costi e abbonamenti

In alternativa, i tifosi granata possono scegliere NOW, il servizio streaming che permette di seguire il campionato di Serie C, dai match della regular season agli eventuali playoff, oltre alla Supercoppa e alla Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il Pass Sport di NOW ha un prezzo di listino di 29,99 euro al mese con rinnovo mensile. Sono disponibili anche eventuali promozioni, con prezzi e vincoli da verificare al momento della sottoscrizione.