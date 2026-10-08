Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
imago-sport-1083506645.jpgLaPresse
GOAL

Dove vedere tutte le partite del Catanzaro in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Catanzaro
Serie B

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Catanzaro in Serie B per la stagione 2026/27.

Team crestTeam crest
Catanzaro vs Mantova
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel
Team crestTeam crest
Hellas Verona vs Catanzaro
DAZN

Guarda in diretta su

DAZN
LaB Channel

La Serie B 2026/27 è iniziata e i tifosi del Catazaro hanno diverse possibilità per seguire le partite della loro squadra nella stagione 2026/27. Tutte le gare del campionato sono trasmesse da DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega disponibile in streaming su Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Come seguire il Catanzaro su DAZN

DAZN consente di vedere tutte le partite della Serie B, incluse quelle del Catanzaro. Il piano Goal comprende l'intero campionato e permette di seguire gli incontri sia in diretta sia on demand.

Per quanto riguarda i prezzi, la formula mensile costa 19,99 euro. In alternativa, è possibile scegliere l'abbonamento annuale con rate da 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure pagare 129 euro in un'unica soluzione.

Scopri le migliori offerteAbbonati a DAZN

Catanzaro in streaming su LaB Channel

I tifosi giallorossi possono seguire tutte le gare anche su LaB Channel, disponibile come canale aggiuntivo su Amazon Prime Video e attraverso OneFootball TV.

Il costo mensile parte da 9,99 euro. Le due soluzioni permettono di guardare l'intero campionato di Serie B, con prezzi e modalità di sottoscrizione da verificare sui rispettivi servizi ufficiali.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google