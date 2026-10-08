Dove vedere tutte le partite del Catanzaro in Serie B in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Catanzaro vs Mantova DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel Hellas Verona vs Catanzaro DAZN Guarda in diretta su DAZN LaB Channel

La Serie B 2026/27 è iniziata e i tifosi del Catazaro hanno diverse possibilità per seguire le partite della loro squadra nella stagione 2026/27. Tutte le gare del campionato sono trasmesse da DAZN e LaB Channel, il canale ufficiale della Lega disponibile in streaming su Amazon Prime Video e OneFootball TV.

Come seguire il Catanzaro su DAZN

DAZN consente di vedere tutte le partite della Serie B, incluse quelle del Catanzaro. Il piano Goal comprende l'intero campionato e permette di seguire gli incontri sia in diretta sia on demand.

Per quanto riguarda i prezzi, la formula mensile costa 19,99 euro. In alternativa, è possibile scegliere l'abbonamento annuale con rate da 13,99 euro al mese per 12 mesi oppure pagare 129 euro in un'unica soluzione.

Catanzaro in streaming su LaB Channel

I tifosi giallorossi possono seguire tutte le gare anche su LaB Channel, disponibile come canale aggiuntivo su Amazon Prime Video e attraverso OneFootball TV.

Il costo mensile parte da 9,99 euro. Le due soluzioni permettono di guardare l'intero campionato di Serie B, con prezzi e modalità di sottoscrizione da verificare sui rispettivi servizi ufficiali.