Dove vedere tutte le partite del Catania per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

I tifosi del Catania possono seguire il percorso dei rossazzurri in Serie C nella stagione 2026/27 attraverso Sky e NOW. Entrambe le piattaforme offrono la copertura del campionato, mentre la programmazione comprende anche playoff e Supercoppa. La Coppa Italia Serie C è disponibile dagli ottavi di finale.

Catania su Sky: canali tv e abbonamento

Sky detiene i diritti televisivi della Serie C e trasmette tutte le partite della competizione. Gli incontri del Catania sono disponibili su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport utilizzati per la programmazione del torneo.

Per guardare le gare è necessario un abbonamento che includa Sky Calcio. I prezzi dipendono dall'offerta sottoscritta e dalle eventuali promozioni attive.

Come vedere il Catania in streaming su NOW

Chi preferisce seguire la squadra online può affidarsi a NOW, attraverso il Pass Sport. L'abbonamento comprende tutte le partite della Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Le tariffe variano in base alla formula scelta e alle promozioni disponibili. Per conoscere i prezzi aggiornati è possibile consultare il sito ufficiale della piattaforma.