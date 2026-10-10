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imago-sport-1082082190.jpgIPA Sport
Simone Giromini

Dove vedere tutte le partite del Barletta per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Barletta

Le informazioni su come vedere in tv e in streaming tutte le partite del Barletta per la stagione 2026/27.

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Barletta vs Cavese
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport
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Barletta vs AZ Picerno
NOW

Guarda in diretta su

NOW
Sky Sport

Per seguire il Barletta in Serie C nella stagione 2026/27, i tifosi possono scegliere tra Sky e NOW. Le due piattaforme trasmettono le partite del campionato, compresi i playoff, mentre la copertura della Coppa Italia Serie C è prevista dagli ottavi di finale.

Barletta in diretta tv su Sky

Sky propone tutte le partite della Serie C, con una programmazione che comprende anche le fasi finali del torneo e la Supercoppa. Gli incontri sono trasmessi su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati alla competizione.

Per accedere alle gare del Barletta occorre un abbonamento che comprenda Sky Calcio. Il costo dipende dal pacchetto scelto e dalle offerte commerciali disponibili.

Scopri le migliori offerteAbbonati a SKY Sport

Barletta su NOW: come funziona il Pass Sport

Un'alternativa per seguire le partite in streaming è NOW. Il Pass Sport permette di guardare l'intero campionato di Serie C, oltre a playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il servizio è disponibile su dispositivi compatibili e prevede diverse formule di abbonamento. Prezzi e promozioni aggiornati sono consultabili sul sito ufficiale di NOW.

Scopri le migliori offerteAbbonati a NOW

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