Dove vedere tutte le partite del Barletta per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Barletta vs Cavese NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport Barletta vs AZ Picerno NOW Guarda in diretta su NOW Sky Sport

Per seguire il Barletta in Serie C nella stagione 2026/27, i tifosi possono scegliere tra Sky e NOW. Le due piattaforme trasmettono le partite del campionato, compresi i playoff, mentre la copertura della Coppa Italia Serie C è prevista dagli ottavi di finale.

Barletta in diretta tv su Sky

Sky propone tutte le partite della Serie C, con una programmazione che comprende anche le fasi finali del torneo e la Supercoppa. Gli incontri sono trasmessi su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati alla competizione.

Per accedere alle gare del Barletta occorre un abbonamento che comprenda Sky Calcio. Il costo dipende dal pacchetto scelto e dalle offerte commerciali disponibili.

Barletta su NOW: come funziona il Pass Sport

Un'alternativa per seguire le partite in streaming è NOW. Il Pass Sport permette di guardare l'intero campionato di Serie C, oltre a playoff, Supercoppa e Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il servizio è disponibile su dispositivi compatibili e prevede diverse formule di abbonamento. Prezzi e promozioni aggiornati sono consultabili sul sito ufficiale di NOW.