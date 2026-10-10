Dove vedere tutte le partite del Bari per la stagione 2026/27, in tv e in streaming: programmazione e costi degli abbonamenti

Bari vs Crotone NOW Guarda in diretta su NOW Rai 2 Sky Sport

Dove vedere il Bari in Serie C nella stagione 2026/27? I tifosi biancorossi possono seguire le partite della squadra attraverso Sky e NOW, le piattaforme che trasmettono il campionato e le relative fasi finali. L'offerta comprende anche la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Bari in tv: come vedere la Serie C su Sky

Sky trasmette tutte le partite della Serie C, comprese quelle del Bari, oltre ai playoff e alla Supercoppa. Gli incontri vengono programmati su Sky Sport Calcio, al canale 202, e sugli altri canali Sky Sport dedicati alla competizione.

Per seguire il campionato è necessario un abbonamento che comprenda Sky Calcio. Il costo varia in base al pacchetto scelto e alle promozioni disponibili al momento della sottoscrizione.

Bari in streaming su NOW: abbonamenti e prezzi

In alternativa, i tifosi possono scegliere NOW e il Pass Sport, che permette di seguire tutte le partite della Serie C, i playoff, la Supercoppa e la Coppa Italia Serie C dagli ottavi di finale.

Il servizio è accessibile da dispositivi compatibili. Per conoscere i costi aggiornati e le formule disponibili è possibile consultare il sito ufficiale di NOW.