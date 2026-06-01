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Come vedere Turchia-Macedonia del Nord con una VPN

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Turchia-Macedonia del Nord: data e orario

La Turchia ospita la Macedonia del Nord in un'amichevole internazionale, con la Milli Takım che utilizza questo appuntamento per affinare la preparazione in vista del Mondiale 2026.

Per Vincenzo Montella e i suoi, il momento è carico di aspettative. La Turchia ha conquistato il pass per il Mondiale con una campagna di qualificazione convincente, e ora guarda con fiducia ai gironi, dove affronterà Australia, Paraguay e Stati Uniti a partire dal 13 giugno.

Gli uomini di Montella arrivano a questo incontro con un ottimo stato di forma. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite, tra cui i successi su Kosovo e Romania nelle qualificazioni mondiali, raccontano di una squadra in crescita e con fiducia nei propri mezzi.

La Macedonia del Nord vive una realtà ben diversa. Eliminata dalla corsa al Mondiale, la nazionale balcanica porta con sé il peso di sconfitte pesanti: il 7-1 subito dal Galles e il 4-0 incassato dalla Danimarca nelle qualificazioni hanno messo in luce il divario rispetto alle nazionali di primo piano del continente.

Nelle ultime due uscite, entrambe amichevoli, la Macedonia del Nord ha pareggiato 0-0 contro Bosnia ed Erzegovina e Irlanda, dimostrando una certa solidità difensiva pur senza trovare la via del gol.

Per la Turchia, questa è l'occasione per consolidare automatismi e costruire fiducia prima dell'esordio mondiale. Per la Macedonia del Nord, una sfida contro una delle nazionali del torneo più atteso dell'anno.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Stato di forma

La Turchia arriva a questa sfida con un rendimento solido: quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è stata la vittoria per 0-1 in casa del Kosovo nelle qualificazioni mondiali, preceduta dal successo per 1-0 sulla Romania nella stessa competizione. Tra gli altri risultati, spiccano il 2-0 sulla Bulgaria e il 4-1 sulla Georgia, mentre l'unico punto perso è arrivato nel pareggio per 2-2 contro la Spagna. Nelle cinque partite, la Turchia ha segnato nove reti e ne ha subite tre.

Il quadro della Macedonia del Nord è ben diverso. Il risultato più recente è lo 0-0 contro la Bosnia ed Erzegovina in amichevole il 29 maggio, con un altro pareggio a reti inviolate contro l'Irlanda in marzo. Le due partite di qualificazione mondiale si sono rivelate disastrose: 4-0 dalla Danimarca e 7-1 dal Galles. Un ulteriore 0-0 contro la Lettonia completa una serie di tre pareggi e due sconfitte, con la nazionale che non ha trovato il gol in quattro delle cinque partite.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 5 giugno 2017, quando la sfida in amichevole si concluse 0-0 con la Macedonia del Nord in veste di squadra di casa. Negli ultimi cinque incontri registrati, la Macedonia del Nord ha vinto una volta, con il successo per 1-0 in amichevole nel giugno 2006, mentre la Turchia si è imposta in due occasioni. Le due squadre si sono affrontate anche nelle qualificazioni a Europei e Mondiali, con la Turchia che vinse 3-2 a Skopje nel 2003 e un pareggio per 3-3 a Istanbul nel 2001.

Classifica









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