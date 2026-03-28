Dove vedere Turchia-Italia Under 19 in tv e streaming: canale, orario, formazioni del match valevole per le qualificazioni agli Europei

Dopo il brillante esordio contro l'Ungheria e la netta affermazione contro la Slovacchia, l'Italia Under 19 prosegue il proprio cammino nel girone di qualificazione con l'obiettivo di conquistare un posto ai prossimi Europei di categoria.

Nella prima gara, la doppietta di Jamal Iddrissou e il goal del definitivo tris firmato da Christian Comotto hanno sancito un netto 3-0 contro i magiari. Score replicata anche contro la selezione slovacca:

Dall’altra parte ci sarà la Turchia, anch'essa a punteggio pieno avendo battuto proprio Slovacchia e Ungheria.

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La partita di Elite Under 19 valida per la qualificazione agli Europei tra Tuchia e Italia non sarà trasmessa in tv. L'unico modo per fruire la gara sarà in streaming su Vivo Azzurro TV. Si tratta del sito di riferimento per tutte le nazionali del nostro calcio. Una volta effettuato l'accesso, bisognerà selezionare il match per poterlo vedere.

Turchia-Italia Under 19: ora di inizio

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Italia-Slovacchia è una delle gare del girone di qualificazione alla fase finale degli Europei di categoria. La gara si giocherà sabato 28 marzo 2026 alle ore 17 presso lo Stadio “San Vito - Gigi Marulla” di Cosenza.

Notizie sulle squadre e formazioni

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-ITALIA UNDER 19

ITALIA UNDER 19 (4-3-3): Pessina; Nardin, Verde, Natali, Cocchi; Liberali, Sala, Comotto; Idele, Iddrissou, Mosconi. Ct. Bollini.

Forma

L'Italia ha vinto il match d'esordio contro l'Ungheria per 3-0, bissando tale risultato anche contro la Slovacchia. La Turchia, invece, ha battuto 1-0 i pari età slovacchi e 3-2 la selezione magiara.

Partite tra le due squadre

TUR Ultime 2 partite ITA 1 Vittoria 1 Pareggio 0 Vittorie Italia U19 2 - 2 Turchia U19

Turchia U19 5 - 1 Italia U19 7 Goal segnati 3 Partite con più di 2,5 gol 2/2 Entrambe le squadre a segno 2/2

Classifica