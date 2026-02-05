Dove vedere Triestina-Inter U23 domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Triestina e Inter U23 si affrontano nella giornata numero 25 di Serie C Sky Wi-Fi. Allo stadio Rocco sarà gara fra due formazioni che vivono momenti molto diversi delle proprie stagioni.
La Triestina è reduce da una settimana complessa, acuita dai controlli della Guardia di Finanza nella sede del club e da una classifica che vede gli alabardati ancora in ultima posizione.
L’Inter U23, invece, è in piena zona playoff e ha visto il debutto di due talenti con la prima squadra di Chivu nella gara di Coppa Italia contro il Torino di mercoledì.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Triestina-Inter U23 in diretta? Canale TV e diretta streaming
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Mix e Sky Sport 252.
Sarà possibile seguire Triestina-Inter U23 anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
Triestina-Inter U23: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Triestina
TRIESTINA (3-5-2): Matosevic; Moretti, Silvestri, Anzolin; Tonetto, Voca, Jonsson, Pedicillo, D’Amore; D’Urso, Kljajic. All. Marino.
Probabile formazione Inter U23
INTER UNDER 23 (3-5-2): Calligaris; Stante, Prestia, Alexiou; Cinquegrano, Topalovic, Kaczmarski, Berenbruch, David; Spinaccè, La Gumina. All. Vecchi.
Forma
Quattro ko nelle ultime cinque per la Triestina, con l'unico acuto arrivato due settimane fa al Rocco contro il Lumezzane. Per l'Inter U23, invece, è una fase positiva: 11 punti negli ultimi cinque match.
Partite tra le due squadre
Inedito assoluto fra l'Inter U23 e Triestina al Nereo Rocco.
Classifica
Inter U23 quarta forza del girone A, con 38 punti e sette in meno rispetto al Lecco terzo. La Triestina è ultima a 1, ma con il -23 che influenza pesantemente la classifica degli alabardati.