Dove vedere Trapani-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Trapani e Salernitana si sfidano nella 36esima giornata di Serie C. Obiettivi diversi: per Aronica il mirino è puntato sulla zona playout, con la necessità di vincere per cercare di evitare la retrocessione diretta in Serie D.
La Salernitana del grande ex Cosmi, invece, vuole arrivare ai playoff con il miglior piazzamento possibile.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Trapani-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming
Trapani-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.
Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Sarà possibile seguire Trapani-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.
Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.
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Trapani-Salernitana: ora di inizio
La gara fra Trapani e Salernitana, valida per la 36esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 12 aprile, allo stadio Provinciale, con fischio d’inizio ore 14:30.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Trapani
TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Ortisi, Pirrello, Nicoli, Cozzoli; Celeghin, G. Aronica; Knezovic, Balla, Benedetti; Stauciuc. All. Aronica.
Probabile formazione Salernitana
SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Carriero, Di Vico, Tascone, Villa; Achik, Lescano. All. Cosmi