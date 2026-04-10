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Dove vedere Trapani-Salernitana in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Trapani vs Salernitana
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Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Trapani e Salernitana: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Trapani e Salernitana si sfidano nella 36esima giornata di Serie C. Obiettivi diversi: per Aronica il mirino è puntato sulla zona playout, con la necessità di vincere per cercare di evitare la retrocessione diretta in Serie D.

La Salernitana del grande ex Cosmi, invece, vuole arrivare ai playoff con il miglior piazzamento possibile.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Trapani-Salernitana in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Trapani-Salernitana verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

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Trapani crest
Trapani
TRA
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Salernitana
SAL

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Trapani-Salernitana anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Trapani-Salernitana: ora di inizio

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Serie C - Grp. C

La gara fra Trapani e Salernitana, valida per la 36esima giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà domenica 12 aprile, allo stadio Provinciale, con fischio d’inizio ore 14:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabile formazione Trapani

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Ortisi, Pirrello, Nicoli, Cozzoli; Celeghin, G. Aronica; Knezovic, Balla, Benedetti; Stauciuc. All. Aronica. 

Probabile formazione Salernitana

SALERNITANA (3-5-2): Donnarumma; Berra, Golemic, Anastasio; Quirini, Carriero, Di Vico, Tascone, Villa; Achik, Lescano. All. Cosmi

Forma

TRA
-Forma

Goal segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

SAL
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

TRA

Ultime 5 partite

SAL

1

Vittoria

1

Pareggio

3

Vittorie

2

Goal segnati

5
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

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