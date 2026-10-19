Premier League - Game Week 7 19 ott 2026 - 15:00 Tottenham Hotspur Stadium

Tottenham Hotspur vs Coventry City sarà trasmessa in diretta. Di seguito trovi i canali disponibili per seguire la partita in TV e in live streaming.

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Tottenham Hotspur-Coventry City: data e orario

Il Tottenham Hotspur ospita il Coventry City al Tottenham Hotspur Stadium di Londra in una sfida di Premier League che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

Roberto De Zerbi guida gli Spurs in un periodo di alti e bassi: nelle ultime cinque gare di campionato la squadra non è riuscita a trovare continuità, raccogliendo più pareggi che vittorie e cedendo il passo contro avversari di alta classifica.

Il Coventry di Frank Lampard, al contrario, arriva a Londra con un momento di forma sorprendente. La vittoria per 4-1 contro il Newcastle United nell'ultima uscita di campionato ha dato fiducia e slancio ai Sky Blues, che puntano a confermarsi anche lontano dalle mura amiche.

La situazione in casa Tottenham è complicata anche sul fronte degli indisponibili: De Zerbi dovrà fare a meno di diversi elementi importanti, e la gestione delle risorse sarà fondamentale per affrontare al meglio questa sfida.

Per il Coventry, invece, la trasferta allo Stadio del Tottenham rappresenta un banco di prova importante per misurare la solidità del lavoro di Lampard e capire fino a dove può spingersi questa squadra nel corso della stagione.

Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire Tottenham Hotspur vs Coventry City in TV e in live streaming.

Formazioni

In casa Tottenham, Roberto De Zerbi deve fare i conti con una lunga lista di assenti: Xavi Simons, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk, Pedro Porro, Dejan Kulusevski e Andrew Robertson sono tutti indisponibili per infortunio. A questi si aggiunge la squalifica di Rodrigo Bentancur. Il probabile undici titolare degli Spurs prevede Kinsky in porta, con una difesa composta da van Hecke, Gray, Udogie e Senesi, mentre a centrocampo e in attacco spazio a Savio, Tonali, Gallagher, Bergvall, Kudus e Solanke.

Il Coventry di Frank Lampard deve rinunciare a Haji Wright, Aurele Amenda, Josh Eccles, Luke Woolfenden e Kaine Kesler-Hayden per infortunio, mentre non risultano squalifiche. Il probabile undici ospite vede Rushworth tra i pali, con Pinnock, van Ewijk, Dasilva e Thomas in difesa, e Mason-Clark, Grimes, Rudoni, Yirenkyi, Thomas-Asante e Cherif nelle zone più avanzate del campo.

Stato di forma

Il Tottenham ha raccolto nelle ultime cinque partite un pareggio, due sconfitte e altri due pareggi, senza alcuna vittoria nel periodo considerato. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Manchester United in Premier League, mentre in precedenza gli Spurs avevano ceduto 2-3 all'Aston Villa e 3-1 al Liverpool in Carabao Cup. La squadra di De Zerbi ha segnato cinque gol e ne ha subiti sei nelle ultime cinque gare.

Il Coventry arriva a questa sfida con tre vittorie, una sconfitta e una ulteriore sconfitta nelle ultime cinque uscite. La vittoria più recente è quella per 4-1 contro il Newcastle United in Premier League, preceduta dal successo per 1-0 contro il Nottingham Forest. I Sky Blues hanno segnato sei gol e ne hanno subiti dieci nel periodo, con la pesante sconfitta per 5-0 contro il Brighton che rappresenta il risultato più negativo della serie.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al 18 settembre 2024, quando il Coventry City ospitò il Tottenham Hotspur in Carabao Cup: gli Spurs si imposero per 2-1. Guardando agli ultimi cinque incroci tra le due formazioni, il Tottenham ha sempre avuto la meglio, con vittorie anche in FA Cup nel 2013 per 3-0 e nei precedenti di Carabao Cup e Premier League degli anni 2000 e 2001.

Classifica





In classifica di Premier League, il Tottenham occupa il ventesimo posto, mentre il Coventry si trova in quindicesima posizione: gli Spurs sono dunque in piena zona retrocessione e hanno bisogno di punti con urgenza, mentre i Sky Blues cercano di consolidare una posizione di relativa tranquillità.





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