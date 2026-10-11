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Serie A
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Simone Giromini
Con il contributo di

Dove vedere Torino-Udinese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Dove vedere la partita di Serie A tra Torino e Udinese: tutte le informazioni utili per guardare il match in tv e in streaming, l'orario del fischio d'inizio e le ultime notizie sulle squadre.

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Serie A - Game Week 6
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Torino-Udinese: lunedì 12 ottobre ore 20.45

Il Torino ospita l'Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino nell'ultima sfida della sesta giornata di Serie A. I granata di Ignazio Abate arrivano all'appuntamento con un bilancio altalenante nelle ultime settimane. La vittoria in trasferta contro la Fiorentina resta il risultato più positivo del recente cammino, ma le successive sconfitte contro Roma e il pareggio con il Bologna hanno frenato l'entusiasmo.

L'Udinese di Kosta Runjaic attraversa un momento difficile in campionato. I friulani hanno perso le ultime tre gare di Serie A, subendo anche un pesante 5-3 contro l'Inter, e cercano una risposta di carattere lontano dalle mura amiche.

Le due squadre si trovano appaiate nella parte medio-bassa della classifica, il che rende questo confronto diretto particolarmente rilevante per entrambe le panchine.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Torino-Udinese in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Probabili formazioni Torino - Udinese

3-5-2
Torino crest
Torino
TOR
Formazione
Udinese crest
Udinese
UDI
3-4-2-1
L. PerriL. PerriE. CoemertE. CoemertS. CocoS. CocoP. ComuzzoP. ComuzzoR. MandragoraR. MandragoraK. Fitz-JimK. Fitz-JimA. CacciamaniA. CacciamaniN. VlasicN. VlasicN. FortiniN. FortiniG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. AdamsM. OkoyeM. OkoyeE. EbosseE. EbosseC. KabaseleC. KabaseleJ. AbankwahJ. AbankwahJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampU. GomezU. GomezJ. KarlstroemJ. KarlstroemH. KamaraH. KamaraL. MillerL. MillerM. VojvodaM. VojvodaK. DavisK. Davis
Udinese crest
Udinese
UDI
3-5-2
Torino

Formazione titolare

Udinese

Allenatore

  • I. Abate
  • K. Runjaic

Il tecnico del Torino Ignazio Abate dovrebbe schierare Perri in porta, con Coemert, Coco e Comuzzo in difesa; Mandragora, Fitz-Jim a centrocampo con Belghali-Cacciamani sugli esterni; Vlasic, Simeone e Adams a completare l'undici.

In casa Udinese, Kosta Runjaic deve fare i conti con varie assenze: oltre a Piotrowski, out ancora Nicolo Zaniolo e anche Idrissa Gueye, quest'ultimo operato in settimana e destinato a un lungo stop. L'undici probabile dei friulani vede Okoye, Ebosse, Kabasele e Abankwah, Kamara, Miller, Karlstroem, Vojvoda e Ekkelenkamp, Gomez, Davis.

Stato di forma

TOR

TOR - Forma

SAS
S2-1
MON
S0-1
FIO
V1-2
ROM
S0-2
BOL
D1-1
Gol segnato (subito)
4/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
UDI

UDI - Forma

VEN
V2-1
LAZ
S1-2
INT
S5-3
CGL
S0-1
POG
D1-1
Gol segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Torino ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A e Coppa Italia. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Bologna, preceduto dalla sconfitta per 0-2 contro la Roma. La vittoria per 2-1 in casa della Fiorentina resta il picco del periodo.

L'Udinese ha perso tre gare consecutive in Serie A, tra cui il pesante 5-3 subito dall'Inter. L'ultimo risultato utile in Serie A risale alla vittoria per 2-1 contro il Venezia.

Precedenti

Testa a testa

TorinoPareggioUdinese
2
1
2
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Torino badge
Torino
TOR
0
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FIN
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Torino badge
Torino
TOR
2
FIN
Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Torino badge
Torino
TOR
2
FIN
7Gol segnati6
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre in Serie A, l'Udinese ha vinto due volte, il Torino due volte, con un pareggio. L'ultimo confronto risale al maggio 2026, quando l'Udinese si impose per 2-0 in casa. Prima di allora, il Torino aveva vinto per 1-2 al Grande Torino nel gennaio 2026. La serie recente evidenzia un sostanziale equilibrio tra le due formazioni.

Classifica

#
GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510103+716
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
540152+312
V
V
V
S
V
5
MilanMilanMIL
5320104+611
V
D
D
V
V
6
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
7
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
D
V
S
S
8
JuventusJuventusJUV
531184+410
V
S
D
V
V
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
S
V
D
V
V
10
SassuoloSassuoloSAS
52129907
S
V
D
V
S
11
AtalantaAtalantaATA
520357-26
S
S
S
V
V
12
LecceLecceLEC
6204511-66
S
S
V
S
S
13
BolognaBolognaBOL
612346-25
V
D
S
D
S
14
UdineseUdineseUDI
5113811-34
S
S
S
V
D
15
TorinoTorinoTOR
511358-34
D
S
V
S
S
16
MonzaMonzaMON
6114814-64
S
V
S
D
S
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
5005413-90
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


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