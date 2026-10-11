Dove vedere Torino-Udinese in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Serie A - Game Week 6 12 ott 2026 - 14:45 Stadio Olimpico Grande Torino

Torino-Udinese sarà trasmessa in diretta su DAZN, NOW e Sky Sport. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Torino-Udinese: lunedì 12 ottobre ore 20.45

Il Torino ospita l'Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino nell'ultima sfida della sesta giornata di Serie A. I granata di Ignazio Abate arrivano all'appuntamento con un bilancio altalenante nelle ultime settimane. La vittoria in trasferta contro la Fiorentina resta il risultato più positivo del recente cammino, ma le successive sconfitte contro Roma e il pareggio con il Bologna hanno frenato l'entusiasmo.

L'Udinese di Kosta Runjaic attraversa un momento difficile in campionato. I friulani hanno perso le ultime tre gare di Serie A, subendo anche un pesante 5-3 contro l'Inter, e cercano una risposta di carattere lontano dalle mura amiche.

Le due squadre si trovano appaiate nella parte medio-bassa della classifica, il che rende questo confronto diretto particolarmente rilevante per entrambe le panchine.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Torino-Udinese in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Il tecnico del Torino Ignazio Abate dovrebbe schierare Perri in porta, con Coemert, Coco e Comuzzo in difesa; Mandragora, Fitz-Jim a centrocampo con Belghali-Cacciamani sugli esterni; Vlasic, Simeone e Adams a completare l'undici.

In casa Udinese, Kosta Runjaic deve fare i conti con varie assenze: oltre a Piotrowski, out ancora Nicolo Zaniolo e anche Idrissa Gueye, quest'ultimo operato in settimana e destinato a un lungo stop. L'undici probabile dei friulani vede Okoye, Ebosse, Kabasele e Abankwah, Kamara, Miller, Karlstroem, Vojvoda e Ekkelenkamp, Gomez, Davis.

Stato di forma

Il Torino ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite tra Serie A e Coppa Italia. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro il Bologna, preceduto dalla sconfitta per 0-2 contro la Roma. La vittoria per 2-1 in casa della Fiorentina resta il picco del periodo.

L'Udinese ha perso tre gare consecutive in Serie A, tra cui il pesante 5-3 subito dall'Inter. L'ultimo risultato utile in Serie A risale alla vittoria per 2-1 contro il Venezia.

Precedenti

Nei cinque precedenti più recenti tra le due squadre in Serie A, l'Udinese ha vinto due volte, il Torino due volte, con un pareggio. L'ultimo confronto risale al maggio 2026, quando l'Udinese si impose per 2-0 in casa. Prima di allora, il Torino aveva vinto per 1-2 al Grande Torino nel gennaio 2026. La serie recente evidenzia un sostanziale equilibrio tra le due formazioni.

Classifica





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