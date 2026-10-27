Serie A - Game Week 9 27 ott 2026 - 15:45 Stadio Olimpico Grande Torino

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Torino-Como: martedì 27 ottobre ore 20.45

Il turno infrasettimanale di Serie A porta allo Stadio Olimpico Grande Torino una sfida tra due squadre in ottima salute. I granata di Ignazio Abate ospitano il Como di Cesc Fabregas in una nona giornata che può dire molto sulle ambizioni di entrambe.

Il Torino arriva all'appuntamento con tre vittorie consecutive alle spalle e dieci punti conquistati nelle ultime quattro partite. Un momento di forma che ha riportato entusiasmo e fiducia nell'ambiente granata.

Dall'altra parte, il Como non è da meno. I lariani hanno vinto le ultime tre tra campionato e Champions League, compreso il successo per 4-1 contro il Manchester United. Una squadra che ormai non sorprende più nessuno.

Tasos Douvikas si sta confermando il trascinatore offensivo del Como: contro il Sassuolo ha firmato la doppietta decisiva, dimostrando di essere molto più di un'alternativa. Nico Paz, rimasto a riposo nell'ultimo turno di campionato, è pronto a tornare titolare.

Fabregas dovrà fare a meno di diversi elementi: Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Mattia Liberali e Jesus Rodriguez restano fuori. Ma il Como ha dimostrato di avere una rosa profonda.

Per seguire la partita in diretta, le informazioni su canali TV e piattaforme streaming sono disponibili qui sotto.

Formazioni

Ignazio Abate dovrebbe affidarsi a Coco, Ismajli e Comuzzo davanti a Perri, Belghali, Bragança e Kian Fitz-Jim con Cacciamni a centrocampo, Vlasic trequartista alle spalle di Che Adams e Giovanni Simeone. Out per infortunio Rolando Mandragora, Franco Israel e Ricardo Rodriguez.

In casa Como, Fabregas ritrova Nico Paz dal primo minuto dopo il turno di riposo contro il Sassuolo, con Lucas Da Cunha e Luis Milla in mediana e Maxence Caqueret sulla trequarti insieme a Baturina. Restano fuori per infortunio Moise Kean, Trevoh Chalobah, Assane Diao, Mattia Liberali e Jesus Rodriguez.

Stato di forma

Il Torino presenta un ruolino di marcia solido nelle ultime cinque uscite: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I granata arrivano da tre successi consecutivi, l'ultimo dei quali per 3-2 contro il Monza, e hanno vinto anche contro Parma (0-3) e Udinese (2-1). L'unica battuta d'arresto recente è arrivata contro la Roma.

Il Como ha collezionato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque. Dopo il pareggio a reti bianche con la Roma e la sconfitta con il Feyenoord in Champions League, i lariani hanno inanellato tre vittorie di fila: 3-1 a Firenze, 4-1 contro il Manchester United e 2-0 contro il Sassuolo. Una striscia che certifica il momento di forma della squadra di Fabregas.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando il Como si impose per 6-0 in casa. Nei cinque incroci disponibili, il Como ha dominato il bilancio con quattro vittorie contro una del Torino. L'unico successo granata risale all'ottobre 2024.

Classifica





In classifica, il Como occupa la quinta posizione in Serie A, mentre il Torino si trova all'ottavo posto con il Cagliari.





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