Dove vedere Ternana-Juventus Under 23 in tv e streaming

Juventus Under 23 e Ternana si giocano la Coppa Italia di Serie C: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La dei grandi, quella di Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri, in questa stagione ha perso due finali su due, dicendo addio alla Supercoppa e alla Coppa . In attesa di Scudetto e , tocca alla Juventus Under 23 provare a fare il colpo contro la Ternana nella finale di di Serie C.

Per la seconda squadra dei bianconeri sarebbe una prima volta: la squadra è nata soltanto da un paio d'anni e ha già la possibilità di vincere un trofeo, scrivendo anche la storia a proprio modo. Nel suo cammino verso la finale, la squadra allenata dall'ex Fabio Pecchia ha battuto Alessandria, Pro Vercelli, Piacenza e Feralpisalò.

L'ultimo avversario sarà la Ternana, allenata da Fabio Gallo, ex calciatore tra le altre dell' . Gli umbri hanno battuto nell'ordine Fermana, Avellino, Siena e Catania sulla loro strada verso la finale. Ora puntano a conquistare il secondo trofeo a livello nazionale dopo la Serie B vinta nel 1972.

Altre squadre

QUANDO SI GIOCA TERNANA-JUVENTUS UNDER 23?

Ternana-Juventus Under 23, finale della Coppa Italia di Serie C, si giocherà in gara secca sabato 27 giugno 2020, allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. La gara sarà in campo neutro e non ad andata e ritorno, come ufficializzato dalla Lega Pro negli scorsi giorni. Variazioni dovute, ovviamente, alla lunga pausa causa Coronavirus.

L'articolo prosegue qui sotto

Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, sono previsti i tempi supplementari da 15 minuti e, se la parità dovesse permanere, i calci di rigore.

DOVE VEDERE TERNANA-JUVENTUS UNDER 23 IN TV E STREAMING

La partita tra Ternana e Juventus Under 23 sarà trasmessa in in diretta ed esclusiva da Rai Sport, canali 57 e 58 del digitale terrestre e 227 del satellite. La partita sarà disponibile anche in grazie a RaiPlay: basterà collegarsi al sito da pc o notebook, oppure scaricare l'apposita app su smarphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA-JUVENTUS UNDER 23

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Parodi,Diakité, Suagher, Mammarella; Paghera, Palumbo, Damian; Partipilo; Vantaggiato, Ferrante.

JUVENTUS UNDER 23 (4-2-3-1): Loria; Di Pardo, Coccolo, Delli Carri, Beruatto; Toure, Muratore; Del Sole, Marchi, Zanimacchia; Brunori.