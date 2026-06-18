Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B Los Angeles Stadium

Svizzera vs Bosnia ed Erzegovina è trasmessa in diretta in Italia su DAZN, Rai 1 e RaiPlay. I canali e le opzioni di live streaming sono indicati di seguito.

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Svizzera-Bosnia ed Erzegovina: data e orario

La Svizzera affronta la Bosnia ed Erzegovina al Los Angeles Stadium di Inglewood, California, in una sfida del Gruppo B della Coppa del Mondo 2026 che potrebbe ridisegnare le gerarchie del girone.

Entrambe le nazionali arrivano a questa partita dopo un pareggio per 1-1 nella prima giornata. La Nati ha dominato il possesso contro il Qatar a Santa Clara, con Breel Embolo a segno su rigore al 17', salvo poi subire il pareggio di Boualem Khoukhi al 93'. Un finale amaro che brucia ancora nello spogliatoio di Murat Yakin.

La Bosnia ed Erzegovina ha mostrato solidità difensiva contro il Canada a Toronto, resistendo a lungo prima di accontentarsi dell'1-1. Sergej Barbarez ha costruito una squadra compatta, capace di soffrire e ripartire con pericolosità.

Con tutte e quattro le squadre del Gruppo B ferme a un punto e con differenza reti pari a zero, questo scontro diretto è il momento decisivo del girone. Chi vince si porta a quattro punti e si avvicina sensibilmente alla qualificazione agli ottavi.

Yakin deve trovare la concretezza che è mancata contro il Qatar: 26 tiri totali, 10 in porta, e un solo gol. Contro un blocco difensivo basso come quello bosniaco, la velocità sulle fasce di Dan Ndoye e la presenza fisica di Embolo saranno determinanti.

Barbarez dovrà invece sciogliere il nodo legato alle condizioni di Edin Džeko, il capitano 40enne che ha saltato la prima partita per un problema alla spalla. Se il veterano non dovesse farcela, Jovo Lukić — autore del gol di testa contro il Canada — sarà ancora il punto di riferimento offensivo degli Zmajevi.

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Formazioni

La Svizzera di Murat Yakin non registra infortuni né squalifiche in vista di questa partita. Il probabile undici titolare prevede Gregor Kobel in porta; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi e Ricardo Rodriguez in difesa; Remo Freuler, Granit Xhaka e Michel Aebischer a centrocampo; Dan Ndoye e Ruben Vargas sulla trequarti; Breel Embolo centravanti.

Anche la Bosnia ed Erzegovina di Sergej Barbarez non presenta defezioni ufficiali. Il probabile undici schiera Nikola Vasilj tra i pali; Sead Kolasinac, Nikola Katic, Amar Dedic e Tarik Muharemovic in difesa; Benjamin Tahirovic, Ivan Basic e Amar Memic a centrocampo; Esmir Bajraktarevic sulla trequarti; Jovo Lukic ed Ermedin Demirovic in attacco. Aggiornamenti saranno disponibili più vicino al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Svizzera ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è il pareggio 1-1 contro il Qatar del 13 giugno alla Coppa del Mondo, mentre il risultato migliore del periodo è il 4-1 rifilato alla Giordania il 31 maggio. La sconfitta 4-3 contro la Germania in marzo ha messo in luce qualche fragilità difensiva. In totale, la Nati ha segnato sette reti e ne ha subite altrettante nelle ultime cinque.

La Bosnia ed Erzegovina ha collezionato due vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque, ma l'unico successo in gara secca risale alle qualificazioni mondiali contro il Galles a marzo. Il pareggio 1-1 contro il Canada il 12 giugno è il risultato più recente. Gli Zmajevi hanno segnato quattro gol e ne hanno incassati quattro nel periodo considerato, mostrando una fase difensiva attenta ma non inviolabile.

Precedenti

SVI Ultima partita BIH 0 Vittorie 0 Pareggi 1 Vittoria Svizzera 0 - 2 Bosnia ed Erzegovina 0 Goal segnati 2 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

I precedenti tra le due nazionali sono scarsissimi: l'unico incontro registrato è un'amichevole del 29 marzo 2016, quando la Bosnia ed Erzegovina si impose 2-0 in casa della Svizzera. Quello rimane l'unico confronto diretto disponibile tra le due selezioni, rendendo questa sfida mondiale il secondo incontro in assoluto tra le due nazionali.

Classifica





Nel Girone B dei Mondiali 2026, la Svizzera occupa la prima posizione e la Bosnia ed Erzegovina è quarta.





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