Dove vedere Svezia-Italia Under 21 in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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Prosegue il percorso dell'Italia Under 21 nelle qualificazioni agli Europei di categoria: il prossimo avversario dei ragazzi del commissario tecnico Silvio Baldini sarà la Svezia.

Azzurrini reduci dal netto 4-0 rifilato alla Macedonia del Nord che ha consolidato il secondo posto nel Gruppo E a quota diciotto punti, a tre lunghezze di distanza dalla Polonia capolista che finora ha fatto sette su sette. Gli scandinavi invece occupano la quarta posizione con dieci punti all'attivo.

Il match d'andata finì con un largo 4-0 per l'Italia, a segno con Pisilli (doppietta), Camarda e Berti in quel di Cesena.

In questa pagina tutto ciò che serve sapere su Svezia-Italia Under 21: dalle formazioni alle info su come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

Come guardare Svezia-Italia Under 21 in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Svezia-Italia Under 21: ora di inizio

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Svezia-Italia Under 21 si gioca martedì 31 marzo 2026 alla Boras Arena di Boras, in Svezia. Calcio d'inizio alle ore 18:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Svezia-Italia Under 21

SVEZIA UNDER 21 (4-4-2): Bishesari; Skoglund, Kurtulus, Zatterstrom, Tolf; Njie, M. Karlsson, K. Karlsson, Sjostrand; Kusi Asare, Rafferty. Ct. Backstrom.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Koleosho, Ekhator, Cherubini. Ct. Baldini.

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica