Dove vedere Strasburgo-Rayo Vallecano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Appuntamento con la storia. Strasburgo e Rayo Vallecano si affrontano nella semifinale di UEFA Conference League, cercando il pass per l’ultimo atto, in programma il 27 maggio prossimo alla Red Bull Arena di Lipsia.
In Francia si ripartirà dal goal di vantaggio , firmato da Alemao, per gli spagnoli maturato nel corso del match di andata.
Per entrambe è un appuntamento irripetibile: mai sono arrivate in finale di una competizione europea.
Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.
Come guardare Strasburgo-Rayo Vallecano in diretta? Canale TV e diretta streaming
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Strasburgo-Rayo Vallecano: ora di inizio
La gara fra Strasburgo e Rayo Vallecano, valida per la semifinale di ritorno di UEFA Conference League, si giocherà giovedì 7 marzo, allo stadio della Meinau, con fischio d’inizio ore 21:00.
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabile formazione Strasburgo
STRASBURGO (4-2-3-1) Penders; Ouattara, Omobamidele, Hogsberg, Chilwell; Doukoure, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Emegha. All. Gary O'Neil
Probabile formazione Rayo Vallecano
RAYO VALLECANO (4-2-3-1) Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Valentin; Akhomach, Pelazon, De Frutos; Alemao. All. Iñigo Pérez