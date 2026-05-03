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Conference League
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Stade de la Meinau
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Matteo Occhiuto

Dove vedere Strasburgo-Rayo Vallecano in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Conference League
Strasburgo vs Rayo Vallecano
Strasburgo
Rayo Vallecano

Come guardare la partita di UEFA Conference League tra Strasburgo e Rayo Vallecano: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

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Appuntamento con la storia. Strasburgo e Rayo Vallecano si affrontano nella semifinale di UEFA Conference League, cercando il pass per l’ultimo atto, in programma il 27 maggio prossimo alla Red Bull Arena di Lipsia. 

In Francia si ripartirà dal goal di vantaggio , firmato da Alemao, per gli spagnoli maturato nel corso del match di andata.

Per entrambe è un appuntamento irripetibile: mai sono arrivate in finale di una competizione europea. 

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Strasburgo-Rayo Vallecano in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Conference League
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Strasburgo
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Rayo Vallecano
RAY
Sarà Sky Sport la casa della Conference League 2025/26. La sfida fra Strasburgo e Rayo Vallecano sarà visibile sulla tv satellitare: appuntamento su Sky Sport 254 in esclusiva assoluta.

Anche per quanto riguarda lo streaming, sarà Sky il vettore attraverso il quale si potranno guardare tutte le partite in esclusiva della Conference League 2025/26. Per poter vedere Strasburgo-Rayo Vallecano in streaming, dunque, serviranno Sky Go, il servizio della pay tv satellitare, o NOW.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Strasburgo-Rayo Vallecano: ora di inizio

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Conference League - Final Stage
Stade de la Meinau

La gara fra Strasburgo e Rayo Vallecano, valida per la semifinale di ritorno di UEFA Conference League, si giocherà giovedì 7 marzo, allo stadio della Meinau, con fischio d’inizio ore 21:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Strasburgo - Rayo Vallecano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • G. O'Neil

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • I. Perez

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabile formazione Strasburgo

STRASBURGO (4-2-3-1) Penders; Ouattara, Omobamidele, Hogsberg, Chilwell; Doukoure, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; Emegha. All. Gary O'Neil

Probabile formazione Rayo Vallecano

RAYO VALLECANO (4-2-3-1) Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Valentin; Akhomach, Pelazon, De Frutos; Alemao. All. Iñigo Pérez

Forma

STR
-Forma

Goal segnato (subito)
7/8
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

RAY
-Forma

Goal segnato (subito)
6/9
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

STR

Ultima partita

RAY

0

Vittorie

0

Pareggi

1

Vittoria

0

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1
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